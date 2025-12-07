Haberler

Sektör temsilcilerinden elektrikli skuterler için plaka takılması önerisi

Güncelleme:
Elektrikli skuterlerde güvenlik tedbirleri artırılırken, sektörden plaka zorunluluğu önerisi geldi. Yeni yönetmelik ile seri, plaka ve konum bilgileri Ulaştırma Bakanlığı'nın sistemine işlenecek. Coğrafi çitleme ve yasaklı bölgelerdeki güvenlik önlemleri de yeniden belirlendi.

Son dönemde elektrikli skuter kullanıma ilişkin güvenlik tedbirleri gittikçe artarken, sektör temsilcileri bu araçlarda da plaka olması gerektiğini bildirdi.

"Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile elektrikli skuter işletmeciliğinde güvenlik ve denetim standartları, yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, elektrikli skuterlerin seri, plaka, ID (kişisel kimlik numarası) ve konum bilgilerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net'e işlenmesi zorunluluğu getirildi.

Coğrafi çitleme (skuterlerin mobil uygulamalarına entegre edilerek, hız ve bölge sınırlamalarının, yazılım üzerinden otomatik yapılması) ve yasaklı bölgelere, elektrikli skuterlerin girmesi halinde de bazı tedbirler alındı ve işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü kılındı. Bu doğrultuda, skuter kullanımı sırasında, yasaklı bölgelere girilmesi halinde sesle uyarı verilmesi şartı konuldu.

Ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları, skuter işletmecileri için bağlayıcı olarak belirlenirken, sahaya çıkarılacak elektrikli skuterlerin en az yüzde 30'unun, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş işletmelerin, Türkiye'de ürettiği araçlardan temin edilmesi zorunlu oldu.

Sektör temsilcileri, bu araçlara plaka zorunluluğu da getirilmesi önerisinde bulunuyor.

"Plaka olmadığı için ceza yazılamıyor"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, en belirgin değişikliğin, coğrafi çitleme tanımında olduğunu söyledi.

Elektrikli skuter kullanıcılarının, bu sayede belirli bir alan içinde bulunacağını aktaran Şahin, yönetmelikte yapılan değişikliklerin son derece olumlu olduğunu dile getirdi.

Şahin, elektrikli skuter kullanıcılarının, trafikteki güvenlik ayağının eksik kaldığına dikkati çekerek, bisiklet ve skuter kullanıcılarının aynı kapsamda değerlendirildiğini hatırlattı.

Skuterler için plaka takılmasının, zorunlu hale getirilmesi önerisinde bulunan Şahin, "Plaka olmadığı için kullanıcılara ceza yazılamıyor ve hatalı davranışlar devam ediyor." dedi.

Şahin, iki tekerlekli araçların kullanımı konusunda çok ciddi eğitim verilmesi ve uyarılarda bulunulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu araçların, şerit izleme ve manevra kuralları konusunda otomobilden farkı yoktur. Araçların, sağından ve aralarından gitmeleri yasak ve tehlikelidir. Aynı şeritte ikiden fazlasının, yan yana gitmesi yasaktır. Skutera iki kişinin binmesi yasak ve çok risklidir. Bu konularda, trafikte ciddi şekilde kural ihlalleri mevcuttur."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
