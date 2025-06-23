Elektrikli Otomobil Reklamlarına 15,8 Milyon Lira Ceza

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Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobillerdeki yanıltıcı reklamlara toplam 15,8 milyon lira idari para cezası uyguladı. Toplamda 103 dosya değerlendirilirken, 92'sinin mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Toplantısı'nda elektrikli otomobillerde tüketiciyi yanıltan reklamlara, 15,8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92'si mevzuata aykırı bulunarak, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre tespit edildiğinin reklamda açıkça belirtilmesi gerektiğini belirtilerek, gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin net şekilde ifade edilmesinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisinin tüketiciyle paylaşılması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca bu yılın ilk yarısında 838 dosya incelenirken, 753 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu bildirilen açıklamada, toplam 141,1 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarını koruma, sektörde güven ve şeffaflığı sağlama hedefi doğrultusunda, yanıltıcı menzil beyanları ve benzeri uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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