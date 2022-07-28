Son dakika ekonomi: İthal Elektrikli Otomobil Modellerinden Alınan İlave Gümrük Vergisine Yüzde 100 Zam Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil ithalatında alınan ilave gümrük vergisine yüzde 100 zam yapıldı. Elektrikli otomobil ithal edenler artık yüzde 10 yerine yüzde 20 ilave gümrük vergisi ödeyecek. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil ithalatında alınan ilave gümrük vergisine yüzde 100 zam yapıldı. Elektrikli otomobil ithal edenler artık yüzde 10 yerine yüzde 20 ilave gümrük vergisi ödeyecek. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler Son Dakika

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