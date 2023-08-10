Kırşehir'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası elektrikli araç satışı yapan esnaf siparişlere yetişemiyor. Elektrikli araç alım satımı yapan Yavuz Doğan, artan talepler karşısında sipariş usulüyle çalıştığını söyledi. Akaryakıt zamlarıyla birlikte taleplerin arttığını aktaran Doğan, fiyatları kadar yakıt masrafının da az olması, insanları özellikle şehir içi ulaşımda tercihe yöneltti.

Elektrikli araç satışı yapan esnaf siparişlere yetişemiyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası elektrikli araç satışı yapan esnaf siparişlere yetişemiyor.

Elektrikli araç alım satımı yapan Yavuz Doğan, artan talepler karşısında sipariş usulüyle çalıştığını söyledi. Doğan, "Elektrikli motorlar, ATV'ler, pedallı ama elektrikli bisikletler, üç tekerlekli motorlar, benzinli motorlar ve çeşitleri var" dedi.

Akaryakıt zamlarıyla birlikte taleplerin arttığını aktaran Doğan, "Türkiye genelinde elektrikli ve motor gücü zayıf araçların şehir içerisinde kullanımında artış var. Sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarının yüksek olması insanları elektrikli araçlara yöneltti. Fiyatlar ise 34-35 bin liradan başlıyor. Fiyatları kadar yakıt masrafının da az olması, insanları özellikle şehir içi ulaşımda tercihe yöneltti. Ödemesini alıp siparişini verdiğimiz ürünler var" diye konuştu.

Kırşehir'de elektrikli bisiklet ve motor kullanımında geçtiğimiz yıllara göre ciddi oranda artış yaşanırken, vatandaşlar önceden çocukları için aldıkları araçları şimdi kendileri için aldıklarını dile getirdi.