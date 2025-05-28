Elektrikli Araç Şarj Soketleri Nisan'da Artış Gösterdi

Elektrikli Araç Şarj Soketleri Nisan'da Artış Gösterdi
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Nisan ayında Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı yüzde 2,7 artarak 29 bin 496'ya ulaştı. Ayrıca, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de geçtiğimiz aya göre yüzde 3,8 artarak 2 bin 84 megavat oldu. Elektrikli araç sayısı ise yüzde 5 artışla 231 bin 474’e çıktı.

????? Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 29 bin 496'ya yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, nisanda önceki aya göre yüzde 3,8 artışla 2 bin 84 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 29 bin 496'ya çıktı. Bu rakam, martta 28 bin 717 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı, yüzde 1,9 artışla 17 bin 231'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 12 bin 265'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 900, DC şarj soket sayısı ise 11 bin 817 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, martta 220 bin 258 olan elektrikli araç sayısı nisanda yüzde 5 artışla 231 bin 474'e ulaştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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