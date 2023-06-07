Elektrikçi Mustafa Güngör, Devlet Desteğiyle Kurduğu Kiraz Bahçesinden Yılda 7 Ton Ürün Elde Ediyor

ERZURUM'da, elektrikçi Mustafa Güngör (53), 13 yıl önce devlet desteğiyle kurduğu kiraz bahçesinden yılda 7 ton ürün elde ediyor.

Uzundere ilçesi Balıklı Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini elektrikçilikle sağlayan, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Güngör, meyve bahçesi hayalini, devlet desteğiyle gerçekleştirdi. İş gereği gittiği yerlerde gördüğü meyve bahçelerinden kurmak isteyen Güngör, 2009'da Uzundere Kaymakamlığı, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle 12 dönüm araziye kiraz bahçesi kurdu. Güngör, Balıkesir'den getirttiği 350 fidanı bahçesine dikti. Eşi ve çocuklarının da desteklediği Güngör, 7 gün 24 saat ilgilendiği bahçesinden yılda ortalama 7 ton kiraz üretti. Bahçe ürünü kirazlarıyla, çevre mahalle ve ilçelerin talebini karşılayan Güngör, "Elektrik işiyle uğraşırken gittiğim yerlerde gördüğüm meyve bahçelerine hevesleniyordum. 'Benim de böyle bir bahçem olsaydı' diye hayal kurarken, 13 yıl önce devlet desteği alarak işe başladım. Bahçemde ürettiğim kirazlar, yörede ilgi görüyor. Müşterilerim, kirazın tadı ve aromasını çok beğeniyorlar" diye konuştu. Oltu ilçesinden Güngör'ün bahçesine gelen Öner Elibol, mevsimi başladığı için kiraz yemeye geldiklerini söyledi. Balıklı Mahallesi muhtarı Selçuk Güner, Mustafa Güngör'ün bölge üreticisine örnek olduğunu söyledi. (DHA)