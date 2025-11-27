Elektrik ve elektronik sektörünü buluşturan ELF 2025 başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracat içindeki payının yüzde 6,3 ile önemli bir yer tuttuğunu, bunun gelecek dönemde daha da artacağını belirtti.

MES Fuarcılık organizasyonunda, elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma ve akıllı ev sistemleri sektörlerini buluşturan Elektrik Elektronik Fuarı (ELF) 2025, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, bilişim ve elektrikli cihaz kullanımı, dijitalleşme ve elektrifikasyon, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ihtiyacı ve sürdürülebilirlik hedeflerinin akıllı binaları günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline getirdiğini söyledi.

Gürcan, akıllı bina teknolojilerinin güvenlikten iklimlendirmeye, aydınlatmadan enerji üretimine kadar her alanda konforu artırırken enerji tasarrufunu da en üst seviyeye taşıdığını, bu teknolojilerin temelinde elektrik ve elektronik sistemleriyle aydınlatma sektörlerinin yer aldığını dile getirdi.

Hızla yaygınlaşan bu uygulamaların kamu binalarından konut projelerine, alışveriş merkezlerinden endüstriyel tesislere kadar birçok alanda görüldüğünü, bu doğrultuda ELF Fuarı'nın işbirliği ve bilgi paylaşımı açısından önemli olduğuna değinen Gürcan, "Bu buluşma ülkemizin akıllı bina teknolojilerinde bölgesel bir merkez olma hedefini daha da güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Gürcan, küresel belirsizlikler ve bölgesel çatışmaların ekonomileri etkilediği bu süreçte Türkiye'nin dayanıklılığını koruduğunu vurgulayarak, "2025 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'lik bir büyüme kaydeden Türkiye, son 20 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümesine devam etmektedir." dedi.

Mal ve hizmet ihracatının bu büyümeye katkı sunduğunu aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"2024'te ihracatımız 2,4 oranında artarak 261,8 milyar dolara ulaşmıştı. Küresel ihracattan aldığımız pay da yüzde 1,07'ye yükselmişti. Bu ivmenin 2025'te devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Özellikle bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatımız yüzde 3,9'luk bir büyümeyle 224,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yıllıklandırdığımızda, geçen yılın ekim ayından bu senenin ekim ayına kadar, ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Yıl sonunda bunun üstünde bir rakamı hep birlikte göreceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizi küresel ticaretin zirvesine taşımak için attığımız her adımda ihracatımızın niteliğini de artırarak, dünya pazarındaki yerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Elektrik-elektronik sektörü 3,6 trilyon dolarlık küresel hacme sahip

Gürcan, elektrik-elektronik sektörünün 3,6 trilyon dolarlık küresel hacme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz de 2024'te 16,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. İthalatı da 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Sektörün toplam ihracat içindeki payı yüzde 6,3 ile önemli bir yer tutuyor. Bunun önümüzdeki süreçte daha da artacağına inanıyoruz. 2025'in ocak-ekim döneminde ise sektör ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik artış göstererek 14,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu geçtiğimiz yıl aynı dönemde 13,5 milyar dolardı." bilgilerini paylaştı.

Son 10 yılda 10,8 milyar dolardan 16,4 milyar dolara ulaşan sektör ihracatının ürün ve ülke bazında çeşitlendirilmesine de önem verdiklerini aktaran Gürcan, "Sektörde başlıca ihraç pazarımızı da Almanya, Birleşik Krallık ve ABD olarak görmekteyiz. Ancak 200'ün üzerinde ülke ve bölgeye de elektrik-elektronik sektöründe ihracatımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gürcan, Bakanlığın şirketleri küresel pazarda güçlendirmek için yoğun destek sağladığına dikkati çekerek, "2025 içinde 25,5 milyar lirası mal, 7,3 milyar lirası hizmet ihracatına yönelik olmak üzere toplam 33 milyar lira hibe desteğini ihracatçılarımıza ayırdık ve çeşitli destekler altında kullandırıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla ihracatçılara sağlanan desteklerin de genişlemeye devam ettiğini aktardı.

60 ülkeden uluslararası katılım

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu da sektörün yerli ve yabancı aktörlerini buluşturan fuarın uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayacağını söyledi.

Hersanlıoğlu, Türkiye'nin teknoloji, bilişim ve emek alanlarında her yönden gelişmesinin önem taşıdığını, bunun da Türkiye'nin ortaya koyduğu iddialı hedeflerle örtüştüğünü dile getirdi.

MES Fuarcılık Üst Yöneticisi (CEO) Sevda Akçaoğlu ise ELF 2025'nin yüksek potansiyeline rağmen küresel ölçekte yeterince görünür olmayan Türkiye elektrik ve elektronik sektörüne ilk kez gerçek anlamda uluslararası bir sahne sunduğunu söyledi.

Akçaoğlu, uluslararası ilgiye dikkati çekerek, "60 ülkeden alım heyeti bugün burada. MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) coğrafyasından dev oyuncular, Balkanlar, LATAM'dan (Latin Amerika) Arjantin'e delegasyonlar bugün buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

ELF 2025'i Türkiye'nin teknoloji hamlesinin uluslararası vitrini olarak tasarladıklarını belirten Akçaoğlu, "Bugün burada attığımız adım yalnızca ürünleri değil, Türkiye'nin vizyonunun sergilendiği bir adımdır. Bu platform artık yeni işbirliklerinin kurulduğu, markaların büyüdüğü, dünyanın Türkiye'ye baktığı yeni bir teknoloji merkezi haline geliyor." diye konuştu.

Fuar, 30 Kasım'a kadar sürecek.