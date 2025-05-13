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Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 12'nci, 16'ncı, maddelerinde yer alan "tesisler" ibaresi "tesisler/üniteler" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS), sistem kontrol yazılımı (SKY) kısaltmalarının anlam ve kapsamları eklendi.

Yönetmelikte kabul başvuru kapsamı, değerlendirme süreci gibi konularda da değişikliklere gidilerek, çeşitli madde ve fıkralar revize edildi.???????

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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