Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor - Haberler

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Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Elektrik Üretim AŞ 'EUAS International' unvanlı yeni şirket kuruyor

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından "EUAS International AŞ" unvanlı yeni şirket kurulacak.

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından "EUAS International AŞ" unvanlı yeni şirket kurulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her biri 1 dolar değerindeki 150 milyon nominal hisseyle EÜAŞ'ın hakim ortak olarak kuracağı Ankara merkezli EUAS International için sermaye miktarı 2 milyar 195 milyon 565 bin lira olarak belirlendi.

Kararda, sermaye büyüklüğünün 31 Mart tarihli dolar kuru üzerinden hesaplandığı belirtildi.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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