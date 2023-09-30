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Elektrik Tarifesi Ticarethane ve Sanayi Aboneleri İçin Arttı

1 Ekim'den itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan tarife tablolarına göre, ticarethane abonelerinin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, sanayi abonelerinin ise 370,1826 kuruş olarak belirlendi.