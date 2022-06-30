Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi. AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Ekonomi Haberler

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