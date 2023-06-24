Elektrik Tarifeleri Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifelerini açıkladı. Mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, ticarethane abonelerinin tarifesinde ise elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5924 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.