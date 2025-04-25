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Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları: Megavatsaat Fiyatı 3 Bin 400 Liraya Yükseldi

Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları: Megavatsaat Fiyatı 3 Bin 400 Liraya Yükseldi
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi yüzde 14,6 azaldı. Fiyatlar gün içinde 1050 lira ile 3 bin 400 lira arasında değişti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,6 azalarak 1 milyar 470 milyon 533 bin 967 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 466 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 444 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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