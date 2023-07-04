Elektrik Piyasa Takas Tavan Fiyatı Yükseltildi

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan Piyasa Takas (PTF) tavan fiyatının 2 bin 600 TL/megawatt saatten (MWH) 2 bin 700 TL/MWH'ye yükseltildiğini duyurdu.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan Piyasa Takas (PTF) tavan fiyatının 2 bin 600 TL/megawatt saatten (MWH) 2 bin 700 TL/MWH'ye yükseltildiğini duyurdu.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün toplanarak elektrik sektörünü ve özellikle de elektrik üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan PTF tavan fiyatı 2 bin 600 TL/MWH'den 2 bin 700 TL/MWH'ye yükseltildi.

"Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliğini ve tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum; elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. AUF'la uyumlu şekilde tedarikçileri daha ekonomik kaynağa yöneltecek bir adım. Böylelikle portföyleri genişleyecek. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile fiyat hareketlerinde yaşanan arızi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atmış olduk. Dün olduğu gibi yarın da fiyat hareketlerini titizlikle izlemeyi ve tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz."