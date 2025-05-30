Elektrik Piyasa Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3.400 Lira

Elektrik Piyasa Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3.400 Lira
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve işlem hacmindeki azalma dikkat çekiyor.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,4 azalarak 1 milyar 90 milyon 804 bin 4 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1927 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1927 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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