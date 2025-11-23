Elektrik Fiyatlarında Tarihi Dalgalanma

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1396 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 88,2 artarak 1 milyar 592 milyon 186 bin 200 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1396 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 921 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 964 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 35 lira olarak kayıtlara geçti.