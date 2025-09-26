Haberler

Elektrik Fiyatlarında Rekor Artış: Yarının En Yüksek Fiyatı 3 Bin 400 Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 230 lira 91 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 10,7 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyar 397 milyon 478 bin 395 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 230 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 215 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 237 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 202 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.