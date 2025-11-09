Haberler

Elektrik Fiyatlarında Rekor Artış: Spot Piyasada 3 Bin 400 Lira

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi ise yüzde 43,7 artarak 1 milyar 695 milyon 928 bin 359 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,7 artarak 1 milyar 695 milyon 928 bin 359 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1339 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 986 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 9 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
