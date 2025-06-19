Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Spot Piyasada Rekor Seviyelere Ulaşıldı

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi de yüzde 10,3 artış gösterdi. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 952 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 1865 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,3 artarak 2 milyar 20 milyon 125 bin 76 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1865 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 952 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 950 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1488 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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