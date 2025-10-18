Haberler

Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Spot Piyasada 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi dün ile kıyaslandığında %19,2 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 356 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 19,2 azalarak 1 milyar 401 milyon 127 bin 190 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 356 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 603 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 634 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
