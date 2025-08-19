Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Spot Piyasada 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Piyasa işlem hacmi de bir önceki güne göre azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 2 milyar 293 milyon 545 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 74 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 79 lira 97 kuruş oldu.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
