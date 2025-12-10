Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 7,88 artarak 1 milyar 908 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1721 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,88 artarak 1 milyar 908 milyon 59 bin 8 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 16.00-18.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 1721 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 15 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 47 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 272 lira 34 kuruş lira olarak kayıtlara geçti.

