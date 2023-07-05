Elektrik fiyatları yükselişte

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artışla 1 milyar 108 milyon 231 bin 298 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 450 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1983 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1996 lira 91 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artışla 1 milyar 108 milyon 231 bin 298 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 450 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1983 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1996 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 349 lira 99 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.