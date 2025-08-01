Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek Seviye 3.399 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 82 kuruş, en düşük 2 bin 138 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,52 azalarak 2 milyar 21 milyon 20 bin 899 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 21.00'de 3 bin 399 lira 82 kuruş, en düşük 12.00'de 2 bin 138 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 992 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 993 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.