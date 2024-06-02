Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 89 kuruş, en düşük 1274 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 59,11 artışla 1 milyar 488 milyon 855 bin 395 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 699 lira 89 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1274 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 233 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 242 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 625 lira, en düşük 41 lira 64 kuruş olarak belirlendi.