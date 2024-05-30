Elektrik Fiyatları Yükseldi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 azalışla 1 milyar 274 milyon 875 bin 585 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 65 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 56 lira 1 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1489 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 azalışla 1 milyar 274 milyon 875 bin 585 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 65 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 56 lira 1 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1489 lira 99 kuruş olarak belirlendi.