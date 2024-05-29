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Elektrik Fiyatları Yükseldi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1489 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,70 artarak 1 milyar 438 milyon 28 bin 606 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 650 lira, en düşük saat 12.00'de 1489 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 312 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 72 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1258 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1489 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,70 artarak 1 milyar 438 milyon 28 bin 606 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 650 lira, en düşük saat 12.00'de 1489 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 312 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1258 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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