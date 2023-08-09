Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 artarak 1 milyar 397 milyon 660 bin 972 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00'te 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 331 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 362 lira 28 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 artarak 1 milyar 397 milyon 660 bin 972 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00'te 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 331 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 362 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 21 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.