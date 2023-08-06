Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 artarak 1 milyar 350 milyon 669 bin 753 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 304 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 342 lira 45 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira 88 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 artarak 1 milyar 350 milyon 669 bin 753 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 304 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 342 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira 88 kuruş, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.