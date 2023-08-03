Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,03 artarak 1 milyar 291 milyon 738 bin 914 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 2 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 265 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 293 lira 71 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 613 lira 15 kuruş, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,03 artarak 1 milyar 291 milyon 738 bin 914 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 2 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 265 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 293 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 613 lira 15 kuruş, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.