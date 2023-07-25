Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,4 artarak 1 milyar 349 milyon 918 bin 58 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 290 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 313 lira 31 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,4 artarak 1 milyar 349 milyon 918 bin 58 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 290 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 313 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.