Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 181 milyon 395 bin 113 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 164 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 175 lira 73 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 390 lira, en düşük 1602 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 181 milyon 395 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 164 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 175 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 390 lira, en düşük 1602 lira 99 kuruş olarak belirlendi.