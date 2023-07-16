Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,2 artarak 1 milyar 105 milyon 180 bin 775 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1249 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1967 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1996 lira 9 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 569 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 57,2 artarak 1 milyar 105 milyon 180 bin 775 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1249 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1967 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1996 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 569 lira 99 kuruş olarak belirlendi.