Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük 1230 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,1 azalarak 843 milyon 66 bin 300 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1230 lira 24 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1733 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1735 lira 44 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 349 lira 98 kuruş, en düşük 1592 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük 1230 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,1 azalarak 843 milyon 66 bin 300 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 344 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1230 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1733 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1735 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 349 lira 98 kuruş, en düşük 1592 lira 98 kuruş olarak belirlendi.