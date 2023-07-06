Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1464 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,65 artışla 1 milyar 137 milyon 669 bin 847 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1464 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 20 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 36 lira oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1464 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,65 artışla 1 milyar 137 milyon 669 bin 847 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1464 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 20 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 36 lira oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.