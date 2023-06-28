Elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 714 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11.6 artışla 603 milyon 875 bin 173 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 09.00'da 714 lira 63 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1528 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1544 lira 62 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 580 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 714 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11.6 artışla 603 milyon 875 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 09.00'da 714 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1528 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1544 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 580 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.