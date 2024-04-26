Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,2 azalarak 1 milyar 184 milyon 854 bin 673 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-01.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 71 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 63 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1989 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.