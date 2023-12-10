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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,66 artarak 1 milyar 537 milyon 572 bin 714 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 -11.00 ile 13.00- 19.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 4.00'te 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 386 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 442 lira 27 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,66 artarak 1 milyar 537 milyon 572 bin 714 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 -11.00 ile 13.00- 19.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 4.00'te 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 386 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 442 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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