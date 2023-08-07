Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 665 lira, en düşük 1658 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 azalarak 1 milyar 220 milyon 376 bin 692 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 665 lira, en düşük saat 23.00'te 1658 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 109 lira 15 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 665 lira, en düşük 1658 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 azalarak 1 milyar 220 milyon 376 bin 692 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 665 lira, en düşük saat 23.00'te 1658 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 109 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira 31 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.