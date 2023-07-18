Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 390 lira, en düşük 1602 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 artarak 1 milyar 140 milyon 349 bin 705 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 390 lira, en düşük saat 06.00'da 1602 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 11 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 29 lira 34 kuruş oldu. Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 390 lira, en düşük 1602 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 artarak 1 milyar 140 milyon 349 bin 705 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 390 lira, en düşük saat 06.00'da 1602 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 11 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 29 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.