Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira ile 2 bin 920 lira arasında değişecek. Gün öncesi piyasada işlem hacmi %1,91 artarak 2 milyar 492 milyon 330 bin 957 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 920 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,91 artarak 2 milyar 492 milyon 330 bin 957 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-04.00, 08.00, 09.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 920 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 333 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 331 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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