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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1179 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 693 milyon 779 bin 376 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1179 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 46 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1389 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1179 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 693 milyon 779 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1179 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1389 lira 90 kuruş oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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