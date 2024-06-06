Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 666 lira 34 kuruş, en düşük 1684 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,34 azalışla 1 milyar 643 milyon 198 bin 539 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 666 lira 34 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 1684 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 354 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 367 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1684 lira 97 kuruş olarak belirlendi.