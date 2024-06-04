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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1966 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,82 artışla 1 milyar 718 milyon 488 bin 937 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1966 lira 97 kuruş kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 508 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 519 lira 19 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1641 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1966 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,82 artışla 1 milyar 718 milyon 488 bin 937 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1966 lira 97 kuruş kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 508 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 519 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1641 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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