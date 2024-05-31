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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi. Ayrıca, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü fiyatı en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 azalışla 1 milyar 193 milyon 471 bin 459 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1897 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1884 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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