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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1258 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar saatlere göre değişiklik gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1258 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,51 azalarak 1 milyar 335 milyon 206 bin 924 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 650 lira, en düşük saat 12.00'de 1258 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 130 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 131 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1498 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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