Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 427 lira 22 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,1 azalarak 504 milyon 763 bin 738 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 427 lira 22 kuruş, en düşük saat 12.00'de 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 925 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 923 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 293 lira 77 kuruş olarak belirlendi.