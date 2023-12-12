Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1249 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar 08.00 ve 09.00 saatlerinde en yüksek seviyeye çıkarken, 23.00'te en düşük seviyeye geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1249 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 azalarak 1 milyar 444 milyon 175 bin 359 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 23.00'te 1249 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 254 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.