Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,83 azalarak 1 milyar 204 milyon 416 bin 174 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 14.00'de 1598 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 197 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 200 lira 95 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1598 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,83 azalarak 1 milyar 204 milyon 416 bin 174 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 14.00'de 1598 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 197 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 200 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.