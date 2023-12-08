Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük saat 01.00 ve 02.00'de 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,1 azalarak 1 milyar 226 milyon 889 bin 803 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 2 bin 649 lira 1 kuruş, en düşük saat 01.00 ve 02.00'de 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 32 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 84 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1350 lira olarak kayıtlara geçti.